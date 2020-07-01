Легковой автомобиль врезался в стену кафе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербуре у Сампсониевского собора иномарка на полном ходу врезалась в стенку кафе. Соответствующую информацию предоставили в среду, 1 июля, сотрудники пресс-службы городской ГИБДД.
Авария случилась в 12.50. Автомобиль, согласно последним данным, врезался в стену кафе, расположенного в доме номер 22 на улице Гренадерской, 22. В результате ДТП никто не пострадал. Личность водителя иномарки к настоящему моменту не установлена.
Подчеркивается, что автомобилист и пассажир, которых зафиксировала камера наружного наблюдения, могут быть объявлены в розыск.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.