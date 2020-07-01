Легковой автомобиль врезался в стену кафе в Санкт-Петербурге

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1 июля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Санкт-Петербуре у Сампсониевского собора иномарка на полном ходу врезалась в стенку кафе. Соответствующую информацию предоставили в среду, 1 июля, сотрудники пресс-службы городской ГИБДД.

Авария случилась в 12.50. Автомобиль, согласно последним данным, врезался в стену кафе, расположенного в доме номер 22 на улице Гренадерской, 22. В результате ДТП никто не пострадал. Личность водителя иномарки к настоящему моменту не установлена.

Подчеркивается, что автомобилист и пассажир, которых зафиксировала камера наружного наблюдения, могут быть объявлены в розыск.