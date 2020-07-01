В Чечне произошла авария, столкнулись фура и легковой автомобиль

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1 июля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Грузовик. Фото: pixabay.com

Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись в чеченском поселке Ойсхара. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 11:20 по московскому времени. Известно, что водитель легкового автомобиля погиб при столкновении, управляющий фурой получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи.

Уточняется: в частном доме в момент инцидента находился один человек, он не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии.

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