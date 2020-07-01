Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Чечне произошла авария, столкнулись фура и легковой автомобиль

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Чечне произошла авария, столкнулись фура и легковой автомобиль
Грузовик. Фото: pixabay.com

Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись в чеченском поселке Ойсхара. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 11:20 по московскому времени. Известно, что водитель легкового автомобиля погиб при столкновении, управляющий фурой получил травмы средней степени тяжести и был передан прибывшей бригаде скорой помощи.

Уточняется: в частном доме в момент инцидента находился один человек, он не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось: в Калининграде задержали мужчину, повредившего горелку Вечного огня. 

ЕЧ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью