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В Калининграде задержали мужчину, повредившего горелку Вечного огня

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину, повредившего горелку Вечного огня
фото: Вечный огонь, pixabay.com

В комплексе видеонаблюдения «Безопасный город» сообщили, что операторы смогли зафиксировать нарушителя, который повредил газовую горелку Вечного огня, расположенного в Парке Победы возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам в Калининграде.

«Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось. Информацию о произошедшем инциденте операторы "Безопасного города" максимально оперативно передали сотрудникам правоохранительных органов», - пояснили в пресс-службе, отметив, что мужчина подозрительно себя вел.

Прибывшие на место инцидента полицейские задержали вандала.

БА

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