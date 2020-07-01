В Калининграде задержали мужчину, повредившего горелку Вечного огня
1 июля 2020, 12:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В комплексе видеонаблюдения «Безопасный город» сообщили, что операторы смогли зафиксировать нарушителя, который повредил газовую горелку Вечного огня, расположенного в Парке Победы возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам в Калининграде.
«Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось. Информацию о произошедшем инциденте операторы "Безопасного города" максимально оперативно передали сотрудникам правоохранительных органов», - пояснили в пресс-службе, отметив, что мужчина подозрительно себя вел.
Прибывшие на место инцидента полицейские задержали вандала.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.