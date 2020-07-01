Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Перми полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Перми полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки
Собака. Фото: pixabay.com

В Перми полиция проводит проверку по факту гибели собаки. Об этом сообщили  в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее была опубликована информация, что директор конного двора города в ночь на 1 июля задушила удавкой собаку породы хаски, которая загрызла несколько кур и покусала кролика. Отмечалось: останки животного были закопаны в лесу.

В настоящее время по факту смерти собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось: в Африке начали массово умирать слоны.  

ЕЧ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью