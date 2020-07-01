В Перми полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки

В Перми полиция проводит проверку по факту гибели собаки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее была опубликована информация, что директор конного двора города в ночь на 1 июля задушила удавкой собаку породы хаски, которая загрызла несколько кур и покусала кролика. Отмечалось: останки животного были закопаны в лесу.
В настоящее время по факту смерти собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось: в Африке начали массово умирать слоны.
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