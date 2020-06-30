В Костромской области волчица из фермерского зоопарка укусила 6-летнюю девочку

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30 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Волк. Фото: pixabay.com

В Костромской области возбудили уголовное дело по факту нападения волчицы на ребенка.

Как сообщает региональный следком, происшествие случилось в одной из деревень, куда на экскурсию в фермерское хозяйство приехала 6-летняя девочка вместе с родителями.

В местном фермерском хозяйстве расположены вольеры, в которых содержатся различные животные, в том числе степная волчица, взятая щенком из костромского зоопарка.

«Когда ребенок подошел к клетке, зверь внезапно просунул голову в проем между решеткой и фундаментом вольера и укусил девочку за ногу. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу Костромы, где ей сделали операцию», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.