В Костромской области волчица из фермерского зоопарка укусила 6-летнюю девочку
30 июня 2020, 15:38[ «Аргументы Недели» ]
В Костромской области возбудили уголовное дело по факту нападения волчицы на ребенка.
Как сообщает региональный следком, происшествие случилось в одной из деревень, куда на экскурсию в фермерское хозяйство приехала 6-летняя девочка вместе с родителями.
В местном фермерском хозяйстве расположены вольеры, в которых содержатся различные животные, в том числе степная волчица, взятая щенком из костромского зоопарка.
«Когда ребенок подошел к клетке, зверь внезапно просунул голову в проем между решеткой и фундаментом вольера и укусил девочку за ногу. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу Костромы, где ей сделали операцию», – говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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