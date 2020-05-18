В Костромской области убит профессор московского университета

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18 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, озеро

В Костромском районенедалеко от деревни Сущево в реке Кострома в апреле нашли тело мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями. Сегодня пришла информация, кто это был - в СУ СК установили личность погибшего.

Это преподаватель Государственного университета управления Юрий Мантуров. Его тело опознали родственники, которые приехали из столицы. 53-летний житель города Люберцы Московской области считался пропавшим без вести с ноября 2019 года. Почему историк пропал и как он оказался в воде костромского водохранилища – предстоит выяснить следователям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".