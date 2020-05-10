В Омской области задержан подозреваемый в убийстве 96-летнего ветерана войны

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10 мая 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото: соцсети

В Омской области задержан подозреваемый в убийстве 96-летнего ветерана Великой Отечественной Войны.

Инцидент произошел в рабочем поселке Тевриз за несколько дней до Дня Победы.

По данным Следственного комитета РФ, 7 мая родственники ветерана днем, около 11 часов, зашли в дом дедушки и обнаружили его мертвым. На теле пожилого человека обнаружены следы ножевого ранения. Родственники вызвали полицию.

Оперативники и сыщики по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к ветерану Великой Отечественной войны. Между ними на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь хозяину дома. От полученных ранений престарелый мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводится расследование уголовного дела.

Сегодня по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.