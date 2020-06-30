Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подольске мужчина поджег палатки для голосования

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Подольске мужчина поджег палатки для голосования
Камера видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

В подмосковном городе Подольске неизвестный мужчина поджег палатку, в которой проводилось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Инцидент был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения. Согласно записи с камер, мужчина подъехал к палатке на велосипеде, поджег ее, а затем скрылся.

Пожар быстро потушили, поджигателя задержали сотрудники полиции. Им оказался безработный местный житель 1984 года рождения. В настоящее время проводится проверка случившегося.

АБ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью