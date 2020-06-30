В Подольске мужчина поджег палатки для голосования

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30 июня 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Камера видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

В подмосковном городе Подольске неизвестный мужчина поджег палатку, в которой проводилось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Инцидент был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения. Согласно записи с камер, мужчина подъехал к палатке на велосипеде, поджег ее, а затем скрылся.

Пожар быстро потушили, поджигателя задержали сотрудники полиции. Им оказался безработный местный житель 1984 года рождения. В настоящее время проводится проверка случившегося.