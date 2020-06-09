В Подольске молодой человек украл со склада мобильные телефоны

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9 июня 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Со склада компании на Лесной улице в Подольске пропали четыре мобильных телефона. Об этом рассказал представитель отдела полиции УМВД России по Подольску.

Ущерб от кражи телефонов со склада составил 247 тысяч рублей, подозреваемого молодого человека задержали.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний местный житель, работающий на складе фирмы. Полицейскими было изъято похищенное имущество и возращено владельцу. Дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.