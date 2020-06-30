Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

В частном доме в Пильницком районе Нижегородской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб, в результате случившегося погибли три ребенка и один взрослый человек.

Уточняется, что к 8.55 пожар в частном доме удалось локализовать на площади 54 квадратных метра.

Во время разбора завалов на месте возгорания в деревне Ягодная были найдены тела четырех погибших, среди которых дети 2009, 2015 и 2018 годов рождения.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.