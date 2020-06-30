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Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
пожар, pixabay.com
В частном доме в Пильницком районе Нижегородской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб, в результате случившегося погибли три ребенка и один взрослый человек.
Уточняется, что к 8.55 пожар в частном доме удалось локализовать на площади 54 квадратных метра.
Во время разбора завалов на месте возгорания в деревне Ягодная были найдены тела четырех погибших, среди которых дети 2009, 2015 и 2018 годов рождения.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.
ЕТ

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