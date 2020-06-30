Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

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У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом
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30 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Елена Середа
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Мнение
26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.
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