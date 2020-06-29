Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

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29 июня 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: pixabay.com

На западе Москвы загорелась квартира в 22-этажном доме по адресу Филевский бульвар, 11. Пожар возник в квартире на 8 этаже. Ему присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.

В результате пожара погибли два человека, шесть человек спасены, в их числе двое детей. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сегодня днем. После этого начался сильный пожар, горели четыре квартиры.