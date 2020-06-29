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Очевидец рассказала о взрыве в московском доме

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Очевидец рассказала о взрыве в московском доме
взрыв в Москве, фото: Moscow EMERCOM/via Globallookpress.com

Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сегодня днем. После этого начался сильный пожар, горели четыре квартиры. Очевидцы рассказали подробности происшествия: "затряслись окна".

Женщина, видевшая происходящее, рассказала о сильном хлопке, потом пошел дым, сначала белый, а потом "буквально через пару минут начали валить черные клубы". Очевидцы отмечают быстрый приезд пожарных. Еще одна москвичка поделилась с радио Sputnik первыми кадрами с места событий.

На данный момент пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков удалось ликвидировать.

НС

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