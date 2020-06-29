Очевидец рассказала о взрыве в московском доме

Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сегодня днем. После этого начался сильный пожар, горели четыре квартиры. Очевидцы рассказали подробности происшествия: "затряслись окна".
Женщина, видевшая происходящее, рассказала о сильном хлопке, потом пошел дым, сначала белый, а потом "буквально через пару минут начали валить черные клубы". Очевидцы отмечают быстрый приезд пожарных. Еще одна москвичка поделилась с радио Sputnik первыми кадрами с места событий.
На данный момент пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков удалось ликвидировать.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.