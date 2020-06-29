Названа причина взрыва и пожара в доме на северо-востоке Москвы
29 июня 2020, 22:17[ «Аргументы Недели» ]
Уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" возбуждено после взрыва и пожара в жилом дома на северо-востоке Москвы.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, взрыв произошел из-за преступной небрежности жильца при обращении с газовым оборудованием. Жильцы дома рассказали, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, злоупотреблял спиртным. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.
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