Названа причина взрыва и пожара в доме на северо-востоке Москвы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июня 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

взрыв в Москве, фото: Moscow EMERCOM/via Globallookpress.com

Уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" возбуждено после взрыва и пожара в жилом дома на северо-востоке Москвы.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, взрыв произошел из-за преступной небрежности жильца при обращении с газовым оборудованием. Жильцы дома рассказали, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, злоупотреблял спиртным. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.