«Мосгаз»: взрыв газа не мог стать причиной пожара на улице Проходчиков

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29 июня 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

пожар в Москве, фото: Moscow EMERCOM/via Globallookpress.com

Сотрудники "Мосгаза2 проверили оборудование после взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве и не нашли никаких повреждений. Утечка газа не могла стать причиной ЧП. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: ул. Проходчиков, дом 3, было установлено, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах», — говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается комиссией. Как отметили в компании, технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в декабре минувшего года.

Очевидец рассказала о взрыве в московском доме.