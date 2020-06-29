В сети появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме в Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

тушение пожара, pixabay.com

Днем в понедельник, 29 июня, в сети появились видеозаписи, на которых запечатлен серьезный пожар, охвативший ранее сегодня несколько квартир жилого дома на северо-востоке Москвы после взрыва.

Установлено, что происшествие случилось в доме на улице Проходчиков. Согласно некоторой информации, пламя охватило четыре квартиры. Спасены были пять человек, четверых передали медикам.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.

На видео с места ЧП, опубликованном РЕН ТВ, можно увидеть темные клубы дыма, поднимающиеся над зданием и огонь в окнах.

Не исключается, что причиной случившегося могла стать утечка газа.