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В сети появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме в Москве

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме в Москве
тушение пожара, pixabay.com

Днем в понедельник, 29 июня, в сети появились видеозаписи, на которых запечатлен серьезный пожар, охвативший ранее сегодня несколько квартир жилого дома на северо-востоке Москвы после взрыва.

Установлено, что происшествие случилось в доме на улице Проходчиков. Согласно некоторой информации, пламя охватило четыре квартиры. Спасены были пять человек, четверых передали медикам. 

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.

На видео с места ЧП, опубликованном РЕН ТВ, можно увидеть темные клубы дыма, поднимающиеся над зданием и огонь в окнах.

Не исключается, что причиной случившегося могла стать утечка газа.

ЕТ

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