На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, который убил одного внука и похитил двух

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение Сергея Проценко. Мужчина обвиняется в убийстве одного внука и похищении двух других.
Известно, что в марте 2019 года 67-летний житель одного из поселков Североуральска, приехав в деревню Гагарский ключ Заречного района к родственникам, зарезал двухлетнего ребенка и похитил двух его братьев пяти и семи лет. Злоумышленника задержали в городе Кушва, он был в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля.
В настоящее время к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.
Ранее сообщалось: адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается во время домашнего ареста.
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