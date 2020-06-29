На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, который убил одного внука и похитил двух

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29 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Суд. Фото: pixabay.com

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение Сергея Проценко. Мужчина обвиняется в убийстве одного внука и похищении двух других.

Известно, что в марте 2019 года 67-летний житель одного из поселков Североуральска, приехав в деревню Гагарский ключ Заречного района к родственникам, зарезал двухлетнего ребенка и похитил двух его братьев пяти и семи лет. Злоумышленника задержали в городе Кушва, он был в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля.

В настоящее время к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.

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