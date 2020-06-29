В Улан-Удэ четыре человека пострадали и один автомобиль сгорел в результате пожара в мастерской

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29 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Во время пожара в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ Четыре человека пострадали и один автомобиль сгорел. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Бурятии.

Известно, что возгорание ликвидировано на площади 24 квадратных метра. На месте инцидента работают дознаватели.

В настоящее время состояние пострадавших выясняется. По предварительным данным, двое из них - сотрудники мастерской, двое - владельцы машин. Остальные обстоятельства трагедии выясняются.

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