В центре Москвы около банка у мужчины похитили сумку с 2 млн. рублей

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29 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Тележка, деньги. Фото: pixabay.com

Около банка в центре Москвы у мужчины украли сумку с 2 млн. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Отмечается: в полицию от 43-летнего неработающего жителя поступило сообщение о грабеже на улице Усачева, в районе дома 29, корпус 1. По указанному адресу около банка к заявителю подошли двое неизвестных, один из которых вырвал из его рук сумку с личными денежными средствами в сумме 2 млн. рублей, после чего злоумышленники скрылись.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ).

Ранее сообщалось: следственный комитет РФ по Тульской области сообщил, что в поселке Бородинский Киреевского района нашли мертвой пропавшую 25 июня девочку.