В Ингушетии врачи провели операцию при свете фонариков мобильных телефонов

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27 июня 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

операция, фото: АГН Москва/Global Look Press

Бригада врачей в Ингушетии при свете телефонных фонариков провела экстренную операцию пациенту, пострадавшему от удара молнии. Электричество в больнице отключили из-за погодных условий.

Житель Ингушетии Салауди Ахматов вышел на балкон во время урагана и получил серьёзные травмы. У него были сломаны шесть рёбер, порвана диафрагма, а селезёнка торчала наружу - молния ударила через стекло и вместе с осколками попала в грудную клетку.

Хирург республиканской клинической больницы Башир Аушев вместе с коллегами - Микаилом Мургустовым и Ибрагимом Долаковым начали проводить экстренную операцию, в это время погас свет - на улице бушевала гроза с сильным ветром. Врачи воспользовались подручными средствами — мобильными телефонами, обеспечившими подсвечивание процесса. Хирург признается, что не считает себя героем, так как он просто выполнял свою работу, сообщает Telegram-канал Mash.

Операция прошла успешно, пациент уже самостоятельно может вставать. Через два месяца врачи планируют провести второй этап операции.