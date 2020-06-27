В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 июня 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Полиция. Фото: pixabay.com

В Тульской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней школьницы. По предварительным данным, девочка ушла из дома 25 июня.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным, несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района области и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания пропавшей, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки.

Ранее сообщалось: власти Хабаровского края продлили ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 12 июля.