В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка
27 июня 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Тульской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней школьницы. По предварительным данным, девочка ушла из дома 25 июня.
Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным, несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района области и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания пропавшей, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки.
Ранее сообщалось: власти Хабаровского края продлили ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 12 июля.
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