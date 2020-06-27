В заброшенном карьере в Вологодской области погибла девятилетняя девочка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 июня 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Водоем. Фото:pixabay.com

В Череповецком районе Вологодской области устанавливают обстоятельства гибели девятилетней девочки в заброшенном песчаном карьере Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Известно, что 26 июня дети играли в заброшенном песчаном карьере в 350 м от деревни Еляхино. Вечером на ребенка обрушился грунт карьера. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали пострадавшего и вызвали бригаду скорой помощи, однако девочка умерла.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось: следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории.