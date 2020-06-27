В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя школьница

Сейчас следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Известно, что днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького. Во время купания семилетняя школьница захлебнулась недалеко от берега.
Помощь утонувшему ребенку пытался оказать рабочий, который вел на пляже подготовительные работы к открытию. Он сразу вызвал оперативные службы.
Сейчас следователями проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка, по ее результатам будет принято решение.
Ранее сообщалось: в Санкт-Петербурге произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота.
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