В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя школьница

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 июня 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пляж. Фото: pixabay.com

Сейчас следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.

Известно, что днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького. Во время купания семилетняя школьница захлебнулась недалеко от берега.

Помощь утонувшему ребенку пытался оказать рабочий, который вел на пляже подготовительные работы к открытию. Он сразу вызвал оперативные службы.

Сейчас следователями проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка, по ее результатам будет принято решение.

Ранее сообщалось: в Санкт-Петербурге произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота.