В Санкт-Петербурге загорелся грузовик с кислотой

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27 июня 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Грузовик. Фото: pexels.com

В Санкт-Петербурге произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК.

Инцидент случился утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Питера.

«Произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз - дихлоризоциануровая кислота»,- говорится в сообщении СК.

Известно, что сейчас очаг возгорания локализован, никто не пострадал. Следственными органами организована доследственная проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось: в Северной Осетии полиция задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого погиб один человек.