В Северной Осетии задержан мужчина, подозреваемый в обстреле автомобиля, где погиб человек
27 июня 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Северной Осетии полиция задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Известно, что в селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе инцидента произошла стрельба, один человек скончался, трое были госпитализированы. Один из участников трагедии в настоящее время задержан. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
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