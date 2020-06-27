В Северной Осетии задержан мужчина, подозреваемый в обстреле автомобиля, где погиб человек

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27 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Северной Осетии полиция задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Известно, что в селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе инцидента произошла стрельба, один человек скончался, трое были госпитализированы. Один из участников трагедии в настоящее время задержан. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств

Ранее сообщалось: 70 миллионов доз вакцины от коронавируса понадобится для формирования коллективного иммунитета в России.