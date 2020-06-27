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27 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцинация добровольцев, фото: соцсети

Порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса понадобится для формирования коллективного иммунитета в России. Об этом сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины».

Вакцина от COVID-19 может появиться уже осенью, заявлял Сергей Собянин. Но вакцинация, по его словам, начнётся ближе к зиме, после того, как будет налажено массовое производство. В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко уже начались испытания вакцины на людях пишет канал "Подъем".