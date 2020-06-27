В Северной Осетии конфликт со стрельбой закончился гибелью одного из участников

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27 июня 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский автомобиль. Фото: сайт МВД

В Северной Осетии – Алании полиция задержала участников конфликта, в результате которого один человек погиб и трое ранены. республиканское управление МВД.

В селе Майском произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. Региональное управление МВД на своей странице в Инстаграм сообщило, что в ходе массовой ссоры произошла стрельба.

«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.