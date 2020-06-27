На Кубани супругам дали по 16 лет каждому за убийство почтальона

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27 июня 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Автомобиль СКР. Фото: сайт СК России

В Краснодарском крае суд вынес приговор супружеской паре, убившей почтальона год назад.

4 января 2019 года в Выселковском районе пропала 37-летняя почтальон. Женщина получила более 96 тысяч рублей, чтобы разнести их адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг и исчезла. В марте тело нашли в лесополосе.

Следователи выяснили, что почтальон пришла к дому местных жителей, чтобы выдать им пенсию по потере кормильца. 29-летняя девушка пригласила ее внутрь, где вместе с 30-летним супругом почтальона убили. Тело вывезли в лес и скинули в реку.

Супругов признали виновными и приговорили к 16 годам лишения свободы каждого.