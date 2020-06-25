Кубанские полицейские предотвратили заказное убийство за 100 тысяч рублей

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25 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае полицейские отчитались о предотвращении заказного убийства. Как сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД, сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России узнали, что 54-летний житель Северского района Кубани ищет того, кто мог бы совершить убийство его 40-летнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь. За это он якобы был голов заплатить 100 тысяч рублей.

Роль убийцы, как сообщают в ведомстве, взялся исполнить сотрудник ЦПЭ, которому заказчик вместе с сожительницей передали топор, перчатки, маски и денежный аванс. Силовик инсценировал расправу, предоставив фото и личные вещи жертвы. «Удостоверившись в исполнении заказа, злоумышленники написали расписку о том, что расплатятся с «киллером» позже, а сами отправились на Черноморское побережье», - добавляют в ГУ МВД. Однако до моря подозреваемые не доехали – их задержали по пути, ещё до того, как они покинули район, после чего заключили под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, создании организованной группы и убийстве.

Силовики заверяют, что жизни потерпевшего сейчас уже ничего не угрожает.