В Ростове-на-Дону авиапассажир был снят с рейса ОМОНОм из-за отказа надеть маску

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26 июня 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пассажир рейса «Ростов-на-Дону – Москва» отказался надеть маску, его удалось выпроводить из самолета только после вмешательства ОМОНа, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Известно, что мужчине 46 лет, он летел из Ростова-на-Дону в Москву. Он прошел контроль и уже зашел в самолет, однако на борту отказался надевать маску, несмотря на требование командира воздушного судна.

После составления командиром воздушного судна акта о снятии пассажира, на борт прибыли сотрудники транспортной полиции, однако и их законные требования покинуть самолет он проигнорировал, после чего был вызван ОМОН. Несмотря на прямое неповиновение и физическое сопротивление, мужчину вывели из салона и доставили в дежурную часть, сообщает СК.

В начале июня пассажир рейса Калининград - Москва сорвал с полицейского погоны и разорвал свой паспорт.