В Ростове-на-Дону авиапассажир был снят с рейса ОМОНОм из-за отказа надеть маску
26 июня 2020, 22:31[ «Аргументы Недели» ]
Пассажир рейса «Ростов-на-Дону – Москва» отказался надеть маску, его удалось выпроводить из самолета только после вмешательства ОМОНа, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
Известно, что мужчине 46 лет, он летел из Ростова-на-Дону в Москву. Он прошел контроль и уже зашел в самолет, однако на борту отказался надевать маску, несмотря на требование командира воздушного судна.
После составления командиром воздушного судна акта о снятии пассажира, на борт прибыли сотрудники транспортной полиции, однако и их законные требования покинуть самолет он проигнорировал, после чего был вызван ОМОН. Несмотря на прямое неповиновение и физическое сопротивление, мужчину вывели из салона и доставили в дежурную часть, сообщает СК.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.