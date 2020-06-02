Пассажир рейса Калининград - Москва сорвал с полицейского погоны и разорвал свой паспорт

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2 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Буйного пассажира доставил рейс Калининград - Москва. Еще на борту он закатил скандал, а когда прилетел в Щереметьево - сорвал с полицейского погоны и разорвал свой паспорт.

Мужчина был нетрезв и закурил на борту во время полета, на замечания реагировал бурно и скандалил. Наряд полиции проводники вызвали в Шереметьево, сотрудники МВД стали составлять протокол, но пассажир начал и их оскорблять.

"Затем, оттолкнув одного из них, попытался прорваться к выходу. Пресекая противоправные деяния мужчины, полицейский решил применить спецсредство пассивного действия, однако тот оказал активное сопротивление, сорвав погон формы, применил физическую силу в отношении представителя власти", — сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

В финале представления дебошир разорвал свой паспорт. Однако на него все же составили два протокола - за курение на борту и появление в общественном месте пьяным и завели дело о применении силы в отношении сотрудника полиции.