СК расследует дела о трех детях, утонувших в Подмосковье в один день

Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел, возбужденных после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного СК РФ.
В минувший четверг, 25 июня, в емкости с водой возле гаражного комплекса в поселке Андреевка были найдены тела мальчиков 4 и 5 лет с признаками утопления. Предполагается, что дети катались на велосипедах на территории СНТ без присмотра взрослых.
В тот же день в деревне Радищево утонул в водоеме еще один пятилетний ребенок. Известно, что он плавал в пруду на надувном матрасе вместе с бабушкой. Рядом находились дедушка мальчика и еще трое детей. Во время игры ребенок ушел под воду, его вытащил на поверхность старший родственник. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пострадавшего.