СК расследует дела о трех детях, утонувших в Подмосковье в один день

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пруд, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел, возбужденных после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного СК РФ.

В минувший четверг, 25 июня, в емкости с водой возле гаражного комплекса в поселке Андреевка были найдены тела мальчиков 4 и 5 лет с признаками утопления. Предполагается, что дети катались на велосипедах на территории СНТ без присмотра взрослых.

В тот же день в деревне Радищево утонул в водоеме еще один пятилетний ребенок. Известно, что он плавал в пруду на надувном матрасе вместе с бабушкой. Рядом находились дедушка мальчика и еще трое детей. Во время игры ребенок ушел под воду, его вытащил на поверхность старший родственник. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пострадавшего.

В СК РФ отметили, что возбуждены были два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ и частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".