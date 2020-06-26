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В Ленобласти продавщица похитила у ветерана войны полмиллиона рублей

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ленобласти продавщица похитила у ветерана войны полмиллиона рублей
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали продавщицу меда, которая подозревается в краже 500 тысяч рублей из дома 93-летней женщины, которая является ветераном Великой Отечественной войны.

С заявлением о краже в полицию обратилась сама пожилая женщина. Она сообщила, что из ее квартиры, которая находится на улице Достоевского в Гатчине, была совершена кража. Сотрудники правоохранительных органов установили, что днем к ветерану войны под предлогом продажи меда пришла женщина, которая затем похитила из комода полмиллиона рублей. Личность 60-летней злоумышленницы удалось установить по оставленным ею отпечаткам пальцев.

Гражданка задержана. Похищенные деньги у нее изъяты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

ЕТ

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