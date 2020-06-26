В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей, стоявших на дороге после ДТП

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26 июня 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель маршрутки сбил двоих водителей столкнувшихся на дороге машин. Соответствующую информацию предоставили в пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в 08:50 на 689-м километре Московского шоссе в Пушкинском районе. 42-летний водитель маршрутки не увидел стоявших на дороге рядом с машинами-участницами дорожно-транспортного происшествия автомобилистов и совершил на них наезд.

В результате случившегося один человек получил тяжелые травмы, а второй – травмы средней тяжести. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.