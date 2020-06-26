В Талдомском городском округе произошло ДТП

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26 июня 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

В Талдомском городском округе три человека стали жертвами автоаварии. Один человек ранен и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 34 километре автодороги Дмитров –Талдом. На месте аварии сейчас работают сотрудники дорожной полиции и следователи. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.