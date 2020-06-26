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Серебренников признан виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Серебренников признан виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей
режиссер Кирилл Серебренников, АГН Москва/Global Look Press

Знаменитый российский режиссер Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении почти 129 миллионов рублей в процессе реализации театрального проекта "Платформа". Об этом в пятницу заявил суд.

Мещанский суд Москвы сегодня утром начал оглашать обвинительный приговор по делу о хищении почти 129 миллионов рублей, которые были выделены для реализации проекта современного искусства "Платформа".

Судья Олеся Менделеева отметила, что режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова Юрий Итин и продюсер Константин Малобродский  совершили мошенничество.

В настоящий момент продолжается оглашение приговора. О наказании станет известно позднее.

ЕТ

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