В Москве пассажирка побила таксиста из-за просьбы не курить в салоне: «Гражданка чуть не спровоцировала ДТП»

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26 июня 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото:такси, pixels.com

Водитель такси Алексей Бороботкин поделился видео, на кадрах которого запечатлена поездка с курящей пассажиркой. Отмечается, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно реагировала на замечания водителя, сообщает kp.ru.

При этом пассажирка уже села на заднее сидение с сигаретой в руке, на что мужчина попросил ее не курить в салоне. Тогда девушка уточнила об оплате, включила фронтальную камеру и начала «рассказывать подписчикам», что ей сделали некорректное замечание: «Я оплатила. Хотела заехать в Макдональдс. Но я закурила сигарету, хотя в этом нет ничего такого. Сейчас меня везут в полицию, хотя основания никакого нет».

Алексей решил снять ответное видео и «сделать» девушку «звездой Интернета». Однако клиентке такое поведение водителя не понравилось, и она захотела остановить съемку, напав на него во время движения. Нарушительница сорвала с него очки и несколько раз ударила его, чуть не спровоцировав ДТП.

«Сигарета была лишь поводом … Во время движения в отдел полиции данная гражданка чуть не спровоцировала ДТП», - пояснил он.

При этом Пётр Шкуматов лидер общества «Синие Ведерки» заявил, что, оплатив поездку, такие пассажиры считают, что купили машину и водителя. Они пьют пиво, курят и занимаются любовью, уточнил он.

Ранее в Башкирском селе пьяный таксист сбил группу выпускников, шедших за аттестатами.