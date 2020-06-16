Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Башкирском селе пьяный таксист сбил группу выпускников, шедших за аттестатами

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: .ntv.ru

В Башкирском селе пьяный таксист сбил группу выпускников, шедших за аттестатами
Такси. Фото: pixabay.com

В селе Иглино в Башкирии произошла смертельная авария. Мужчина на автомобиле въехал в группу подростков, один ребенок погиб.

Пьяный водитель за рулем Renault Logan с наклейками одного из сервисов такси съехал на правую обочину и наехал на четырех школьников. Сообщается, что школьники шли в школу за аттестатами.

В результате ДТП 15-летняя школьница погибла на месте, ее сверстника  госпитализировали. 37-летний водитель попытался скрыться, но его задержал очевидец.

По данным полиции, в его крови было обнаружено 1,73 промилле алкоголя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его задержали.

ДВа
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью