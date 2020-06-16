Очевидцы опубликовали видео ДТП на трассе М-5 «Урал», где грузовик протаранил пять машин, и погибли два человека

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16 июня 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, кадр видео

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозапись ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, где грузовая машина врезалась в пять машин. На видео, которое выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» Maksim Tokarev запечатлено, как в автомобили, которые объезжали участок дороги по одной одной полосе, так как на трассе велись ремонтные работы, врезался грузовик.

Авария произошла на 1649-м километре автодороги Москва — Челябинск. Грузовик протаранил четыре легковушки и грузовую машину. В результате аварии погибли два человека, и семеро человек пострадали.

36-лентний водитель заявил полиции, что у его грузовика отказали тормоза. Из-за аварии движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» было перекрыто.

По данным Управления федеральных дорог, авария произошла в 13:20 по местному времени (11:20 мск).