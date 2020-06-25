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Пострадавший после падения параплана на скалы в Сочи турист скончался в больнице

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пострадавший после падения параплана на скалы в Сочи турист скончался в больнице
больничная палата, pixabay.com

Турист, который вместе с инструктором упал на параплане в горах Сочи, скончался в больнице. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 24 июня, сотрудники СУСК РФ по Краснодарскому краю.

В минувшую субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи через несколько секунд после взлета на высоте 2320 метров над уровнем моря параплан с инструктором и туристом упал на скалы. 38-летний путешественник и 34-летний инструктор получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В минувшую среду, несмотря на усилия врачей, турист скончался в больнице. Второй пострадавший по-прежнему находится в медучреждении, где получает необходимое лечение.

ЕТ

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