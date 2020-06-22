В Сочи парапланерист оказался в реанимации после неудачного полета

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22 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ЧП Сочи - VK

В Сочи в минувшие выходные трагедией закончилась попытка туриста полетать на пароплане. Серьезно пострадал не только любитель экстрима, но и инструктор, который должен был отвечать за технику безопасности полета.

38-летний мужчина отправился осматривать горные достопримечательности на высоте 2320 метров над уровнем моря с инструктором, надел подвесную систему и начал разбег. Но параплан не смог подняться вверх и после короткого пролета рухнул на землю.

Турист получил серьезные травмы и находится в реанимации. 35-летний инструктор отделался многочисленными ушибами.