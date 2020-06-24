На трассе в Оренбургской области произошло ДТП, скончались три человека

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24 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

На трассе Оренбург – Акбулак произошло ДТП. Об этом говорится в распространенном УМВД России по Оренбургской области сообщении.

Предварительно установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза три человека от полученных травм скончались сразу, на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось:от коронавирусной инфекции в Ростовской области умерли еще три пациента.