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На трассе в Оренбургской области произошло ДТП, скончались три человека

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На трассе в Оренбургской области произошло ДТП, скончались три человека
Дорога. Фото: pixabay.com

На трассе Оренбург – Акбулак произошло ДТП.  Об этом говорится в распространенном УМВД России по Оренбургской области сообщении.

Предварительно установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза три человека от полученных травм скончались сразу, на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось:от коронавирусной инфекции в Ростовской области умерли еще три пациента. 

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