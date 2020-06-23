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Жительница деревни в Нижегородской области 26 лет держала свою дочь взаперти

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жительница деревни в Нижегородской области 26 лет держала свою дочь взаперти
сельский дом, pixabay.com

Жительница деревни в Нижегородской области 26 лет не выпускала дочь из дома. Глава администрации Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов заявил, что мать оберегала своего "ребенка".

42-летняя Надежда Бушуева, которую мать не выпускала из дома 26 лет, поскольку боялась за нее, не имеет ни паспорта, ни образования. Недавно пенсионерка была госпитализирована, а ее дочь оказалась неспособна жить самостоятельно. Известно, что две женщины проживают в запущенном доме, не следят за гигиеной, а компанию им составляют многочисленные кошки.

Соседи и местные власти давно знали об этой семье. Сотрудники администрации, представители соцзащиты, участковый, знакомые не раз пытались помочь матери и дочери, однако те не пускали их в дом.

После госпитализации мамы Надежда вышла на улицу и поняла, что ей требуются паспорт и средства на жизнь. Она уже была в местной администрации, однако, по словам сотрудников, ей пока страшно находиться в компании других людей.

Василий Товарнов отметил, что Бушуевой необходимо адаптироваться к новой жизни, вероятно, провести некоторое время в реабилитационном центре, поработать с психологом. Женщине предложили пообщаться со специалистом в центре социального обслуживания, однако она отказалась.

К настоящему моменту Надежде привезли мешки для мусора, моющие средства, перчатки, чтобы навести порядок в доме, но она не пожелала получить помощь от соцработников и соседей. Менять образ жизни женщина не планирует. Власти отмечают, что она является взрослым человеком без каких-либо отклонений, поэтому заставить ее изменить позицию невозможно.

ЕТ

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