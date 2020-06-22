В Санкт- Петербурге КамАЗ врезался в пять легковушек, погиб человек

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22 июня 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: помятая машина, pixabay.com

В понедельник, 22 июня, на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение грузового автомобиля «Камаз» с пятью легковушками. В результате аварии погиб человек, еще семеро пострадали.

«На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "Камаз" и пяти легковых автомобилей», - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП сотрудниками мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в результате столкновения автомобиля «Рено» и мотоцикла погибла 40-летняя женщина.