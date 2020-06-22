Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Санкт- Петербурге КамАЗ врезался в пять легковушек, погиб человек

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт- Петербурге КамАЗ врезался в пять легковушек, погиб человек
фото: помятая машина, pixabay.com

В понедельник, 22 июня, на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение грузового автомобиля «Камаз» с пятью легковушками. В результате аварии погиб человек, еще семеро пострадали. 

«На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "Камаз" и пяти легковых автомобилей», - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП сотрудниками мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в результате столкновения автомобиля «Рено» и мотоцикла погибла 40-летняя женщина.

БА

В мире

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью