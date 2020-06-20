В Калининграде в результате столкновения автомобиля «Рено» и мотоцикла погибла 40-летняя женщина

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20 июня 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Страшная авария произошла в субботу, 20 июня, с участием автомобиля «Рено Канго» и мотоцикла «Триумф». В результате ДТП погибла 40-летняя женщина - пассажирка мотоцикла. Водитель мотоцикла пострадал.

Госавтоинспекция Калининграда опубликовала видеозапись аварии и сообщила подробности: «...в 17 часов 35 минут 71-летний водитель автомобиля «Рено Канго» при повороте с улицы Черняховского на улицу Пролетарскую не уступил дорогу двигавшемуся навстречу со стороны улицы Горького в направлении Площади Василевского мотоциклу марки «Триумф», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП 41 –летний водитель мотоцикла с телесными повреждениями доставлен в больницу, 40-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39) 20 Июн 2020 в 10:35 PDT