В столичной полиции установили причастных к афере с голосованием по поправкам к Конституции

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22 июня 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к мошенническим действиям с SIM-картами в рамках фальсификации результатов голосования по поправкам к Конституции. Отмечается, что проверяются и другие сообщения, связанные с готовящейся аферой.

«Московская полиция продолжает проводить проверку информации … о возможных попытках фальсификаций в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», - пояснили в ГУ МВД по городу Москве.

В ведомстве уточнили, что выясняется местонахождение мошенников.

Ранее сообщалось, что в Москве предлагают деньги за регистрацию в системе электронного голосования и голос в поддержку поправок в Конституцию. 75 рублей за регистрацию, 50 за согласие на поправки.