В Подмосковье школьники скинули плитку на 2-летнюю девочку

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 июня 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: ребенок, pixabay.com

В Московской области подростки травмировали 2-летнюю девочку Николь, которая гуляла около подъезда с мамой и тётей. Отмечается, что после инцидента ребенку потребовалось переливание крови.

Просмотрев материалы с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что 11-летние школьники скинули с балкона пятого этажа фасадную плитку на тротуар. Именно в этот момент около подъезда стояла маленькая девочка, в голову которой отлетел керамический осколок. Мама оперативно вызвала машину скорой помощи. Однако в результате происшествия Николь провела в коме четыре дня.

«Она не ходит, на ноги она встать не может. Причину пока выяснить не можем … Они видели нас. Целенаправленно бросали, пытались попасть в кого-то», - поделилась тетя девочки.

Консьерж рассказала, что хорошо запомнила хулиганов. По ее словам, они живут в другом доме, а пришли якобы к другу. Она отметила, что при разговоре с ней они грубили, а один утверждал, что его отец полицейский, и он будет делать, что хочет.

Ранее стало известно, что в Москве обнаружили запертых в квартире на несколько дней пятерых детей.