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В Ивановской области автомобиль сбил двух подростков на мопеде. Один мальчик погиб

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Ивановской области автомобиль сбил двух подростков на мопеде. Один мальчик погиб
ДТП, фото: vk.com/ugibdd37reg

В Ивановской области водитель автомобиля Renault сбил двух подростков, ехавших на мопеде в районе деревни Крапивново Тейковского района. Один мальчик погиб на месте ДТП. Второй подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места аварии.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла чуть более часа назад. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. 50-летний водитель Renault с места ДТП не скрылся.

По предварительным данным, дети ехали на мопеде по проезжей части. Начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин рассказал, что личности детей пока не установлены, на вид им от 12 до 14 лет.

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ИЧ

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