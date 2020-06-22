В Крыму прохожий спас провалившегося в коллектор для воды ребенка

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22 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Симферополе прохожий спас шестилетнего ребенка, который упал в коллектор для сбора воды. Соответствующую информацию в понедельник, 22 июня, предоставили сотрудники пресс-службы СУСК по региону.

Накануне днем на улице одного из оживленных районов Симферополя мальчик, находясь с мамой возле своего дома, наступил на фанеру, под которой оказался коллектор, и провалился. Прохожий бросился к ребенку, который почти полностью ушел под воду, и спас его.

Мальчик был доставлен в больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи проверят все обстоятельства происшествия и установят круг лиц, ответственных за обслуживание территории и поддержание коммунальных объектов в надлежащем состоянии.