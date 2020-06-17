На юге-востоке Москвы в коллекторе погиб рабочий

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17 июня 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В среду, 17 июня, в коллекторе по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 8 на юге-востоке Москвы погиб рабочий. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Во время проведения работ в коллекторе по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 8 пострадали двое рабочих, один из них погиб», - уточнил собеседник.

По его словам, коллектор принадлежит ООО «Южный речной порт».

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. На месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Пензе в минувшую субботу, 13 июня, мальчик забрался на грузовой вагон и получил смертельный удар током.