На юге-востоке Москвы в коллекторе погиб рабочий

В среду, 17 июня, в коллекторе по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 8 на юге-востоке Москвы погиб рабочий. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Во время проведения работ в коллекторе по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 8 пострадали двое рабочих, один из них погиб», - уточнил собеседник.
По его словам, коллектор принадлежит ООО «Южный речной порт».
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. На месте работают сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что в Пензе в минувшую субботу, 13 июня, мальчик забрался на грузовой вагон и получил смертельный удар током.