В ДТП с участием микроавтобуса на трассе под Архангельском пострадали 5 жителей

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Плесецком районе Архангельской области. Об этом говорится 22 июня в сообщении пресс-службы МВД по Архангельской области.
Известно, что в результате ДТП пострадало пять человек. Мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, выехал на полосу дороги под запрещающий сигнал светофора. После этого произошло лобовое столкновение с микроавтобусом.
По предварительной информации, управляющий машиной находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас обстоятельства данной аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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