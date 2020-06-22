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В ДТП с участием микроавтобуса на трассе под Архангельском пострадали 5 жителей

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ДТП с участием микроавтобуса на трассе под Архангельском пострадали 5 жителей
Игрушечный автобус. Фото: pixabay.com

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Плесецком районе Архангельской области.  Об этом говорится 22 июня в сообщении пресс-службы МВД по Архангельской области.

Известно, что в результате ДТП пострадало пять человек. Мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, выехал на полосу дороги под запрещающий сигнал светофора. После этого произошло лобовое столкновение с микроавтобусом.

По предварительной информации, управляющий машиной находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас обстоятельства данной аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось: в Курской области начальник районного отдела полиции задержан за госизмену.      

ЕЧ

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